Katrinebjergskolens klokke kalder eleverne i 1. A tilbage til klasseværelset. Som den første kommer en dreng ind ad døren og stiller sig foran klasselærer Anne Buchvardt. Han siger intet, men rejser blot en knytnæve mod læreren.

Hun bliver ikke overrasket eller vred over elevens knyttede næve. Læreren forstår hans gestus, for håndtegnet er kendt sprog her i klassen.