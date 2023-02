Mand i fejemaskine ramt af bil

Østjyllands Politi fremstiller torsdag kl. 11.00 en 31-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Han sigtes ifølge døgnrapporten for forsøg på røveri ved onsdag kl. 18.20 at have slået en vagt i ansigtet i forbindelse med et forsøg på at stjæle tre parfumer fra en butik på Søndergade i Aarhus C.

Vagten kom umiddelbart ikke alvorligt til skade, og det lykkedes ham at tilbageholde den 31-årige mand, der kort efter blev anholdt og sigtet. Den sigtede gerningsmand, der har spansk pas, fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.