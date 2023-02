Banegårdspladsen midt i Aarhus skal lukkes for biltrafik.

Men ombygningen af det centrale trafikknudepunkt skal først gennem en arkitektkonkurrence i løbet af 2024 – og derefter er byrådets beslutning om at ombygge Banegårdspladsen planlagt til at starte i 2025. Det fastslog rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang (K) på onsdagens byrådsmøde.