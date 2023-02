Aggressiv mand fik kniv beslaglagt

En patrulje kørte tirsdag eftermiddag omkring kl. 14 til Sønder Allé i Aarhus C, hvor en 29-årig påvirket mand opførte sig aggressivt og truende, oplyser Østjyllands Politi.

Da betjentene traf manden, var han fortsat temmelig aggressiv, og han gjorde modstand, da han blev anholdt.

Under visitationen blev han fundet i besiddelse af en kniv, som blev beslaglagt, hvorefter den 29-årige blev sigtet for overtrædelse af knivloven og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde ved at modsætte sig anholdelsen.