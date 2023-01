Testcenter Aarhus flytter til Aarhus Ø

1. februar 2023 flytter Testcenter Aarhus fra Aarhus Universitetshospital til Hveensgade 4 ved Aarhus Ø.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag kun test for covid-19, hvis man har øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 og får symptomer på en luftvejsinfektion.

Man behøver altså ikke at blive testet, hvis man ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, heller ikke hvis der er symptomer på covid-19. Sygdomsramte anbefales i stedet at følge de generelle smitteforebyggende råd og blive hjemme, oplyser Sundhedsstyrelsen.