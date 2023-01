Metalgenstand skabte bekymring

Østjyllands Politi sendte straks beskeden videre til Ammunitionsrydningstjenesten, EOD, der ud fra det tilsendte billede fra kvinden umiddelbart ikke havde mulighed for at konkludere, hvad der mon kunne være tale om.

EOD blev derfor sendt til Knebel, og senere på eftermiddagen kunne de melde retur til Østjyllands Politi, at der blot havde været tale om en ufarlig genstand – muligvis en maritim genstand, som de tog med sig for at undgå fremtidig bekymring for strandgæsterne.