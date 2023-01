Ung mand med ulovlig peberspray

Mandag eftermiddag blev en 15-årig mand fundet i besiddelse af en peberspray på en adresse i Aarhus V. Han blev derfor sigtet for at overtræde våbenloven. Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Det er ulovligt at være i besiddelse af en peberspray, medmindre man søger om tilladelse hos politiet til at købe og bære den. Sådan har loven været i to år, da lovændringen trådte i kraft den 1. februar 2021. Tidligere har det været tilladt at være i besiddelse af en peberspray.