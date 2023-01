Tre unge mænd fængslet for groft overfald i en kældergang

Tre unge mænd i alderen 17, 18 og 21 år blev tirsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Her blev de varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger frem til den 27. februar. Det fremgår af politiets døgnrapport.

De tre mænd er sigtet for i forening med en fjerde person at have begået et groft overfald i en kældergang på en adresse i Brabrand. Overfaldet fandt sted i mandags d. 23. januar og blev begået mod en 22-årig mand, der ifølge sigtelsen blev slået og sparket flere gange i hovedet og på kroppen samt forsøgt stukket med kniv flere steder på kroppen.