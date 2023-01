26-årig idømt fængsel for overgreb på 14-årig pige

En 26-årig mand blev mandag ved Retten i Randers idømt et års ubetinget fængsel for i august sidste år at have krænket en 14-årig pige seksuelt i hans hjem i en by i Favrskov Kommune, oplyser Østjyllands Politi.

Da pigen var mindreårig på gerningstidspunktet blev den 26-årige dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år. Han blev også dømt for blufærdighedskrænkelse af pigen.