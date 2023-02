Vil af med »forældede« distrikter: Vuggestue- og børnehavepladser skal passe til forældrenes behov

Da byrådspolitiker Louise Lourings (V) ældste datter skulle have plads i vuggestue, boede familien i lejlighed i Ceresbyen og kunne se, at den risikerede at få tildelt plads til datteren så langt væk som i Sabro – knap 13 km i retning ud af byen.

»Det er jo vanvittigt. Det var første gang, jeg tænkte, der er noget, der skal revolutioneres,« siger hun.