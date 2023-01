Ovartaci erobrer endnu en international udstilling

Det var i 1952, at Asger Jorn tog fat i Aarhus-kunstneren Ovartaci. Cobra-kunstneren var blevet så fascineret af Ovartacis værker, at han ville have dem udstillet i Paris.

Men det havde Ovartaci ikke lyst til.

Alligevel har de to kunstneres møde nu resulteret i, at over 70 af Ovartacis værker nu er udstillet på en stor, retrospektiv udstilling i Amsterdam side om side med Cobra-kunstnernes værker.