Forpustet mand blev anholdt efter løbetur

Kort tid efter lykkedes det de tilkaldte kollegaer at finde frem til en 18-årig mand, der gemte sig oven på nogle containere. Den unge mand var meget forpustet, og da han nægtede at oplyse sit navn til politiet, blev han sigtet og anholdt.

I forbindelse med en efterfølgende visitation blev den 18-årige fundet i besiddelse af en mindre mængde tramadoler, som han ikke havde gyldig recept til. Han blev derfor sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer, og tramadolerne blev beslaglagt. Ligeledes blev han fundet i besiddelse af en kniv, som han blev sigtet for at have båret på et offentligt tilgængeligt sted. Også kniven blev beslaglagt.