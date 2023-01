Også Blæst, der står bag hits som ”Juice” og ”Ego”, er nye på Northside-plakaten.

Fra Aarhus kommer nye Zar Paulo, men der bliver også mulighed for et nok både overraskende og måske også nostalgisk gensyn med den aarhusianske musikarv i form af Sko/Torp, som var med til at definere den danske musikscene op gennem 90’erne. Duoen vil til sommer gæste Northside med fuldt band, og festivalen lover et brag af en hjemmebanekoncert.

Til den elektroniske scene Electra er tilføjet otte nye navne som danske Schaarup og Christian Nielsen. Fra Sverige kommer DJ Cemetary & Poul Bones Henri Matisse La Fleur og tyske Marten Hørger. Fra Italien henter festivalen Meduza og fra Holland Nicky Elisabeth.

Programmet byder allerede på navne som Muse, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), The 1975, Nik & Jay, Tobias Rahim, LP og First Aid Kit.