Testcenter Aarhus flytter sammen med vaccinationscentret på Aarhus Ø

Sidste dag med test for covid-19 ved Aarhus Universitetshospital er tirsdag den 31. januar, og første dag med test på Hveensgade 4 er onsdag den 1. februar.

Tidsbestilling til test for covid-19 foregår uændret via coronaprover.dk, oplyser AUH.

Medmindre man er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, behøver man ikke længere at blive testet – heller ikke selv om man har symptomer. Myndighederne anbefaler i stedet, at man blot følger de generelle smitteforebyggende råd og bliver hjemme, hvis man er syg.