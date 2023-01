Mand er i kritisk tilstand efter påkørsel af taxa i Aarhus

To alvorlige trafikulykker har fundet sted i Aarhus søndag morgen på under to timer.

Den første fik politiet en anmeldelse om klokken 04.43. Der er tale om en ung mand, der er i kritisk tilstand, efter at han blev påkørt af en taxa på Vesterbrogade i Aarhus.

Det fortæller Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.