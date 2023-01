Vidner søges til hasarderet kørsel i Aarhus

Østjyllands Politi søger vidner til en hasarderet kørsel onsdag eftermiddag på Hasle Ringvej i Aarhus V. Ved 17-tiden skete der et færdselsuheld i krydset Hasle Ringvej/Viborgvej, da en 19-årig mandlig bilist blev påkørt bagfra af en bilist, der efterfølgende flygtede fra stedet. Ifølge vidner på stedet kørte den flygtende bilist både før og efter uheldet hasarderet, slingrende og zigzaggede mellem de andre biler på vejen. Lidt efter uheldet fik en patrulje på en p-plads på Næringen i Risskov øje på en bil, der svarede til den beskrivelse, som den 19-årige havde givet. Bag rattet på bilen sad en 19-årig mand, som kortvarigt forsøgte at køre fra stedet, men han blev hurtigt standset og sigtet, da han mistænkes for at have være skyld i færdselsuheldet. Sagen efterforskes nu nærmere, og politiet hører gerne fra vidner, som har set den hasarderede kørsel på Hasle Ringvej.