Hærværk mod rådhuset i Aarhus

Østjyllands Politi fik onsdag aften en anmeldelse om, at der var kastet maling på indgangspartiet til Aarhus Rådhus. En patrulje kørte til stedet, hvor betjentene konstaterede, at der var blevet påført rød maling på en stor del af glasdørene ind til rådhuset. Derudover var der hængt et banner op på et gelænder ud til vejen, og under budskabet på banneret var der også spor efter rød maling. Betjentene sikrede spor på stedet, og Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere.