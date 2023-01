31/01/2023 KL. 19:00

2,5 km dybe brønde skal give grøn fjernvarme til Aarhus Kommune

Etableringen af de to første brønde på Aarhus Havn og i Skejby er nu igangsat. Aarhus Kommune er nu et skridt tættere på ambitionen om at kunne levere 20 pct. af fjernvarmen fra jordens indre i 2030.