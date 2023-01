Tip førte til anholdelse

Bag rattet sad en 35-årig mand, og da han er frakendt kørekortet, blev han sigtet for kørsel uden førerret. På passagersædet sad en 52-årig mand, og på bagsædet lå en vinkelsliber og nogle overskårede hængelåse.

Mændene havde umiddelbart svært ved at forklare, hvad de lavede i området, og hvor hængelåsene stammede fra, og begge blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på tyveri ved at have forsøgt at bryde ind i containerne.

Den 52-årige blev desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde en mindre mængde amfetamin på sig.