Hash ud af vinduet førte til anholdelse

En patrulje fattede tirsdag kl. 20.59 mistanke til to mænd i en bil på Paludan-Müllers Vej i Aarhus N og besluttede at bringe bilen til standsning, fremgår det af døgnrapporten. Kort inden mændene holdt ind til siden, så betjentene, at der blev smidt en pose ud af vinduet.

Posen viste sig at indeholde en mindre mængde hash, og begge personer i bilen, to mænd på hhv. 20 og 22 år, blev visiteret, og bilen blev ransaget. Begge mænd havde en mindre mængde skunk og hash på sig, og de blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.