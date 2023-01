44-årig anholdt med pengeskab i bilen

Østjyllands Politi rykkede natten til onsdag kort efter kl. 01 ud til en tankstation på Ellemosevej i Hadsten, efter flere tyverialarmer var gået i gang, fremgår det af døgnrapporten.

Den første patrulje på stedet opdagede, at en gerningsmand havde brudt et vindue op, og at der var stjålet et pengeskab fra stedet. Lige inden betjentene ankom, så de en mand køre i en bil på samme vej, og de skyndte sig derfor at sende et signalement rundt til de nærmeste patruljer.