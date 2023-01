Mænd sigtes for trusler

Østjyllands Politi fremstillede onsdag to mænd på 18 og 21 år i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

De sigtes bl.a. for trusler, røveri og frihedsberøvelse begået tirsdag aften mod en 29-årig mandlig bekendt, fremgår det af døgnrapporten.

Ifølge sigtelsen truede de to mænd den 29-årige, da han sad i sin bil i Åbyhøj, hvorefter de tvang ham til at køre dem til hans adresse i Favrskov, hvor de stjal to spillekonsoller.