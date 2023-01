POL - vold

Lørdag kl. 04:00 var Østjyllands Politis specialpatrulje på tilsyn i nattelivet. I den forbindelse de blev kontaktet af personalet på Hornsleth Bar I Aarhus. De gjorde patruljen opmærksom på en 28-årig mand fra Grenaa, som skulle være blevet slået af anden mand, der stadig befandt sig på restaurationen.

Patruljen tog kontakt til den formodede gerningsmand, en 24-årig mand fra Aarhus, der blev anholdt og sigtet for vold samt tildelt et forbud jf. restaurationsloven. Den 28-årige var blevet tildelt et knytnæveslag i ansigtet og fik en hævelse omkring det ene øje. Den 24-årige blev senere på dagen sagsbehandlet og efterfølgende løsladt.