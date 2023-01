Det sker på alle tider af døgnet og flere forskellige steder i Aarhus: Gerningsmænd knuser en rude i bilen og stikker af med de værdier, som er at finde i bilen.

Gennem de seneste dage har tendensen været så markant, at Østjyllands Politi nu skærper indsatsen for at dæmme op for problemet.