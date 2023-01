Over 100 politifolk er blandt de forurettede i sagen, hvor en 43-årig tidligere it-medarbejder hos Rigspolitiet fredag blev idømt to års fængsel - heraf tre måneder ubetinget - for hacking mod sine kollegaer på politigården i Aarhus.

Men hvad angår erstatningskrav, risikerer de at stå tilbage med uforrettet sag. Og det kan de - af alle - takke politiet for.