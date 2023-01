En 16-årig dreng blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Her blev den 16-årige varetægtsfængslet i fire uger frem til den 14. februar 2023. Han er sigtet for at have begået grov vold mod en 14-årig.

Anklagemyndigheden anmodede om lukkede døre ved grundlovsforhøret, hvor den 16-årige ikke valgte at kære kendelsen om varetægtsfængsling.