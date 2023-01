Tyverier på natklubber i Aarhus

Natten til søndag fik Østjyllands Politi flere anmeldelser om tyverier på beværtninger og natklubber i det centrale Aarhus, oplyser Østjyllands Politi. 15 gange blev politiet kontaktet af forskellige personer – primært unge kvinder – som havde fået stjålet deres punge eller mobiltelefoner fra deres tasker.

I flere af tilfældene er tyveriet formentligt foregået, mens den forurettede har været på dansegulvet, hvor der har været mange mennesker samlet. Opfordringen fra politiet lyder at man bør holde sin taske under opsyn, når man er gæst på steder med mange mennesker. Samtidig kan man sikre sig bedre ved at vende taskens åbning ind mod sig selv, og desuden gemme pung og mobil i et lukket rum i tasken.