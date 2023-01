En af politiets fotovogne holdt lørdag i fem timer på Østjyske Motorvej tæt på tilkørsel 46 ved Hinnerup, fremgår det af døgnrapporten. Her blev i alt 245 bilister målt til at køre hurtigere end de tilladte 110 km/t på strækningen. En enkelt af dem kørte så meget for stærkt, at vedkommende ud over en bøde kan se frem til et klip i kørekortet.