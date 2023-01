18/01/2023 KL. 06:50

Propfyldt rådhussal kom ikke i mål

Borgernes borgermøde om havneudvidelsen i Aarhus Rådhus trak op mod 600 tilhørere og satte et mål om at få politikerne til at udsætte beslutningen. Men tre partier har et andet mål.