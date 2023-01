Det voldsomme blæsevejr betyder også, at der er øget risiko for oversvømmelser, særligt i det vestjyske, men også i vandløb i resten af landet.

»Ud over vind ventes der at komme en del byger indtil mandag morgen, og den megen regn, i kombination med forhøjet vandstand, giver risiko for oversvømmelser fra vandløb. Vi holder løbende øje med situationen og opdaterer ved behov,« skriver DMI.

Vær forsigtig udendørs

Søndagens voldsomme vejr får nu flere politikredse til at advare borgere, der bevæger sig udendørs.

Blandt andet Østjyllands Politi, der på Twitter skriver, at stilladser og træer er begyndt at vælte i kredsen.

»Advarsel om voldsomt vejr. Vi får i øjeblikket mange meldinger om væltede stilladser og træer, samt tagsten som blæser ned pga. vejret. Vær forsigtig, når du bevæger dig ud,« lyder det.