18/01/2023 KL. 13:45

»Hvad fanden skal de herude? Vi er aldrig blevet inviteret ind til dem«

JP Aarhus har besøgt de to placeringer, som kandiderer til stedet, hvor et midlertidigt stadion til AGF skal ligge, for at høre, hvad de tænker om at gæste AGF i godt og vel halvandet år. På en bodega i Vejlby byder de gæsterne velkommen.