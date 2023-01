»Det er noget med at læse en hel masse, og så kan det være, at det kommer til mig, når jeg står og vasker op. Det kan man i hvert fald håbe, for det er svært at tvinge. Det skal være noget, der kommer til mig,« siger han.

Fra havn til universitet

Spørger man mere direkte ind til den tegning, der blev nummer et i afstemningen - den med borgmesteren, som blev til i marts - bliver man mindet om, hvor mange penselstrøg Rasmus Sand Høyer har sat gennem tiden.

»Må jeg lige se den? Jeg kunne faktisk ikke huske, hvad jeg havde skrevet på den, men jeg kan godt huske, at den handlede om havnen. Det kommer der nok mere af, for det er jo noget, der foregår løbende,« siger han.

Han fortæller, at han ikke ser det som sit job at sætte en dagsorden, men derimod at lave dagsordenen om til noget kreativt. Noget at forholde sig til.