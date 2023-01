38-årig dømt for vanvidskørsel – igen

Retten i Aarhus idømte onsdag en 38-årig mand 10 måneders ubetinget fængsel og frakendelse af førerretten i 10 år for vanvidskørsel. En patrulje ville den 20. oktober standse den 38-årige bilist i det sydlige Aarhus, da han kom kørende ad Marselis Boulevard med en hastighed væsentligt over det tilladte. Den 38-årige valgte i stedet at sætte farten op, og under den efterfølgende eftersættelse kom han flere gange op på hastigheder over det dobbelte af det tilladte, ligesom han adskillige gange kørte over for rødt. I krydset Jyllands Allé/Skovbrynet nåede en anden bilist akkurat at foretage en hård opbremsning og undgik derfor at blive påkørt. Efter en længere eftersættelse satte den 38-årige bilen og stak af til fods, men lidt senere blev han opdaget af en patrulje og anholdt. Siden har han siddet varetægtsfængslet i sagen. Den dømte modtog dommen. Den 38-årige er tidligere dømt for vanvidskørsel og narkokørsel, hvilket havde indflydelse på strafudmålingen.