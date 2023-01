Anmeldelse om skud i Aabyhøj

Onsdag kl. 21.14 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en borger, der havde set to biler køre i høj fart ved siden af hinanden i krydset Dr. Holsts Vej/Åby Ringvej i Åbyhøj, og at der var muligvis var blevet affyret flere skud ud af vinduet fra den ene bil i retning mod den anden. Flere patruljer var hurtigt i området, men det lykkedes ikke at finde frem til hverken biler eller eventuelle gerningsmænd. På baggrund af anmeldelsen blev stedet omkring Åby Ringvej afspærret, mens politiet søgte efter mulige spor på vejen. Under arbejdet fandt en hundepatrulje et par løsskudspatroner – altså ikke skarpe patroner – som formentligt er blevet affyret ud af den ene bil i lighed med anmeldelsens beskrivelse. Østjyllands Politi efterforsker sagen nærmere, men har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.