21 sager om indbrud i biler

Østjyllands Politi fik i løbet af onsdag en række anmeldelser om indbrud i biler – særligt i Risskov. I alt 21 sager blev der registreret, hvoraf de fleste af indbruddene var foregået aflåste på p-pladser på Tranekærvej, Arresøvej og Engsøvej i Risskov. De resterende anmeldelser kom fra Aarhus C, hvor der havde været indbrud i biler i en parkeringskælder på Peter Sabroes Vej og i Universitetsbyen. Gerningsmændene har formentligt slået til i løbet af natten til onsdag, og i de fleste tilfælde var der knust en rude og bilen rodet igennem for værdier. Østjyllands Politi sikrede spor på stederne og efterforsker sagerne nærmere. Bilejere opfordres til aldrig at efterlade værdier i bilen, når man forlader den af syne, lyder det fra Østjyllands Politi