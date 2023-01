Amerikansk militær fragter køretøjer og soldater til Aarhus Havn

»Operationen understreger, at Aarhus Havn er en central del af den nationale og internationale kritiske infrastruktur. Havnen er placeret tæt på Østersøen og kan håndtere operationer af den her karakter. Vi kan derfor være med til at sikre, at Danmark som Nato-alliancepartner kan bistå amerikanerne med en hurtig og effektiv logistikoperation gennem Danmark,« siger Thomas Haber Borch i pressemeddelelsen.

Ifølge Østjyllands Politi vil havnen blive belastet med op mod 50 ekstra lastbiler i døgnet i forbindelse med operationen.