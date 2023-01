Politiansatte føler sig forrådt efter kollegas hacking af telefoner

Den 43-årige mand blev anholdt og bortvist den 29. marts 2021 få dage efter, at han gennem et nøglehul i døren til omklædningsrummet havde filmet en kvindelig kollega klæde om.

Sektionslederen beskriver it-medarbejderen med mange års ansættelse bag sig som en »god og betroet« medarbejder, der var »omgivet af tillid«.

Først få dage før anholdelsen gik det op sektionslederen, at der var noget galt.

En sekretariatsleder henvendte sig for at høre, hvad det var for et »forsøg«, som den pågældende medarbejder havde gang i.

Lederen kunne ikke genkende, at der var sat et forsøg i gang, og det fik sagen mod it-medarbejderen til at rulle.

En efterforsker hos politiet, der også er indkaldt som vidne i sagen, forklarede, at sagen har sat dybe spor hos kollegerne på politigården.