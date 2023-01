Vejdirektoratet gør vinterrent langs E45

På afstand ligner det måske en lille sø eller en dam langs motorvejen, men Vejdirektoratets regnvandsbassiner har en vigtig funktion og er bygget for at rense vandet for rester af benzin, olie og anden forurening fra vejbanen og for at sikre, at vandmængden, som ledes ud i vandløbene, ikke bliver for stor.

Lige nu er der aktivitet ved bassinerne, for Vejdirektoratet er ved at vinteroprense dem.