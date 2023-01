Odder går til filmen

Det glæder også Lone Jakobi, borgmester i Odder Kommune, at medlemskabet nu er kommet på plads:

»Jeg håber at vores deltagelse i filmpuljen kan hjælpe med til at endnu flere produktionsselskaber får øjnene op for Odder. Vi har jo mange gode og flotte områder i kommunen, som er oplagte at filme i, og derfor er jeg også glad for at vi sammen med filmpuljen kan være med til at hjælpe filmprojekter på vej,« siger Lone Jakobi.

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond. Filmpuljen har eksisteret siden 2002 med det formål at sikre kunstnerisk interessante film og tv-produktioner samt understøtte udviklingen af et lokalt film- og tv-miljø til gavn for beskæftigelsen i de vestdanske medlemskommuner. Et medlemskab af Den Vestdansk Filmpulje koster i udgangspunktet 2 kr. pr. indbygger pr. år. Det vil sige 48.000 kr. årligt for Odder Kommune.