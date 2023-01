Mistænkeligt køretøj bragt til standsning – anholdt for besiddelse af hash

En patrulje fra Østjyllands Politi så på Paludan-Müllers Vej i Aarhus N tirsdag kl. 10.30 en personbil, som de besluttede at kontrollere. Bilen blev derfor bragt til standsning, og da betjentene kiggede i bilen, fandt de en pose med en mindre mængde hash på gulvet i førersiden. Den 32-årige mandlige bilist blev anholdt, og fundet fik politiet til at også at ransage hans bopæl i Aarhus V.