Nye indbrud i caféer og restauranter

Østjyllands Politi har i følge døgnrapporten i løbet af det seneste døgn fået tre anmeldelser om indbrud i butikker og restaurationer i det centrale Aarhus.

På Vester Allé i Aarhus C er der i løbet af natten til tirsdag blevet begået et indbrud på en bar, hvor gerningsmanden har skaffet sig adgang til lokalerne ved at knuse en rude med en sten for at kunne stjæle fra kasseapparatet.