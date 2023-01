Tidligere it-medarbejder hos politiet tilstår hacking af kolleger

Han er også tiltalt for gennem et nøglehul til kvindernes omklædningsrum på politigården i Aarhus at have foretaget skjulte optagelser.

Endelig er han tiltalt for uberettiget at have foretaget opslag i politiets efterforskningsmateriale.

Den tiltalte erkender sig ifølge sin advokat skyldig i hovedparten af anklagerne mod ham.

It-medarbejderen er ifølge advokaten dog ikke enig i, at hackingen er sket over en periode på 11 år, sådan som det fremgår af anklageskriftet.

Senioranklager Jacob Thaarup fra Fyns Politi fører sagen, da Østjyllands Politi er erklæret inhabil i sagen.