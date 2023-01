AUH skal have ny scanner - vil samle 20 mio. kr. ind hos fonde

Det er regionsrådets Udvalg for Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg, der har indstillet, at Region Midtjylland afsætter 12,7 mio. kr. fra en pulje til medicoteknisk udstyr til indkøb af helkrops PET/CT-skanneren til AUH. Resten af skanneren, som koster ca. 55 mio. kr. inkl. klargøring af skannerrum m.m., finansieres af AUH, der bl.a. søger fonde om 20 mio. kr. til investeringen. Desuden bidrager Aarhus Universitet med 5 mio. kr.

»Vi forventer, at skanneren vil komme en lang række patienter til gavn. Det gælder bl.a. børn og unge med alvorlige sygdomme som kræft. Skanneren vil også være med til at markere Aarhus Universitetshospital som et førende hospital inden for behandling af sjældne sygdomme på europæisk plan,« siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.