Retten i Aarhus varetægtsfængslede mandag eftermiddag en 28-årig mand for fire uger.

Han er sigtet for natten til søndag at have begået voldtægt på en adresse i Åbyhøj.

Anklagemyndigheden anmodede om dørlukning, så der er ikke flere oplysninger om sagen bortset fra, at den 28-årige kærede kendelsen for varetægtsfængsling frem til den 6. februar.