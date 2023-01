Politiet beslaglagde bil – men en mand i håndjern stak af

Østjyllands Politi forsøgte søndag kl. 18.10 at standse en bil i Brabrand, hvilket føreren i første omgang ikke adlød.

I stedet fortsatte bilen med høj hastighed ad Edwin Rahrs Vej mod øst, hvor føreren kørte op på blandt andet cykelsti og fortov og ind over et helleanlæg ved et busstoppested, hvor flere skilte blev påkørt. Efterfølgende fortsatte bilisten med at køre i busbanen med retning mod busstoppestedet, hvor to personer måtte springe til side for at undgå påkørsel.