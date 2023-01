Ifølge tiltalen stod det på i 11 år. En nu tidligere it-medarbejder hos Østjyllands Politi er tiltalt for at hacke eller forsøge at hacke 140 kollegaers telefoner og for at skaffe sig ulovlig adgang til fortroligt materiale i over 100 efterforskninger.

Tirsdag begynder retssagen mod den 43-årige mand ved Retten i Aarhus.