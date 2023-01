Tre kvinder tilbageholdt efter kontrol på massageklinik

Østjyllands Politis udlændinge- og grænsekontrolsektion var onsdag aften på kontrol på en massageklinik i Aarhus C, oplyser Østjyllands Politi. Her traf politiet fire kvinder, hvoraf tre af dem ikke havde gyldig opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark. Kvinderne, der er thailandske statsborgere, bliver derfor alle nu tilbageholdt, mens Udlændingestyrelsen foretager en vurdering af, om de skal udvises af landet. Desuden bliver deres sag forelagt Center Mod Menneskehandel, der skal vurdere, om kvinderne kan være udsat for menneskehandel. De tre kvinder kan tilbageholdes i 3 x 24 timer på Udlændingeloven, inden de skal stilles for en dommer.