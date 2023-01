21-årig forsøgte at køre fra politiet 

En 21-årig mand forsøgte onsdag aften at køre fra politiet, men det endte i stedet med, at han kørte galt og blev anholdt, fremgår det af døgnrapporten. En patrulje ville onsdag kl. 19.50 foretage en rutinekontrol af en bil på Ormslevvej i Viby, men da den 21-årige fører af bilen så politiet, satte han farten op og forsøgte at køre fra politiet. Det forsøg endte dog brat på Nordbyvej, hvor den 21-årige mistede kontrollen over sin bil og kørte ind i noget buskads. Her steg føreren og en passager ud og løb fra stedet. Begge blev dog indhentet af betjentene og anholdt. Den 21-årige, der virkede påvirket, havde en mindre mængde hash på sig, og det viste sig, at han er frakendt kørekortet. Han er foreløbigt sigtet for narkokørsel, kørsel uden førerret og besiddelse af euforiserende stoffer. Hverken han eller passageren kom umiddelbart alvorligt til skade.