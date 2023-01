To sigtet for skydevåben og narko

Østjyllands Politi fremstillede torsdag formiddag en 52-årig mand og en 20-årig kvinde i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, fremgår det af døgnrapporten. Begge sigtes for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder og for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse. Kvinden og manden blev onsdag kl. 11.49 anholdt på en adresse i Risskov, hvor politiet under en ransagning fandt en del kilo skunk samt et større kontantbeløb. Derudover lå der en pumpgun i lejligheden. Anklagemyndigheden anmodede om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om sagen.