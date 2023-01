Tre anholdt i aarhusianske sager om skydevåben

Østjyllands Politi har i to forskellige sager anholdt i alt tre personer og sigtet dem for blandt andet grov våbenkriminalitet. Anholdelserne er sket i forbindelse med ransagninger i to lejligheder onsdag.

Alle er torsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Politiet beretter om de to sager i sin døgnrapport torsdag, og her står der om den første af sagerne, at betjente ved en ransagning i en lejlighed i Risskov onsdag formiddag fandt en pumpgun.